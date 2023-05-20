كفرالشيخ تواصل فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بمشاركة جميع الأعمار وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حي من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بشارع "الداون تاون"، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وآيروبكس"، مشيرًا إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكدًا أن البرنامج لاقى نجاحًا كبيرًا الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.



يقدم برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفرالشيخ، بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وتم اختيار المدربين "محمود سلطح، بهاء فكري، محمد خالد، محمود فتح الله" لتدريب المشاركين بالفعاليات.

ومؤخرًا، فقد نظمت إدارة شباب مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، ورشة عمل عن فن نجارة الأركت بمركز شباب برج مغيزل بمشاركة مراكز شباب "خليج بحري، خان الجني، الجزيره الخضراء، برج مغيزل" بحضور 20 من أعضاء مراكز الشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن التدريبات تهدف إلى رفع مستوى القدرات الذهنية والعقلية للكثير من المشاركين، بسبب كونها أعمالًا تتطلب الكثير من الجهد والعمل لإنجاز عمل متقن، تسهم الأعمال اليدوية في رفع وتنمية القدرة الابتكارية والإبداعية لدى الشباب.

وأضاف أن الأركت هو فن تفريغ الخشب طبقًا للأشكال المطلوبة بالرسومات المصممة وبالمقاييس المحددة لإخراجها في شكل جميل يتناسب مع المكان الملائم لذلك ويعتبر من الفنون الجميلة التي تتميز بالصبر والدقة في تنفيذها.