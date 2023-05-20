انطلاق منافسات كأس إفريقيا والبطولة العربية للتراثليون بشرم الشيخ (صو)

تستأنف اليوم منافسات كأس إفريقيا والبطولة العربية للتراثليون المقامة حالياً بمدينة شرم الشيخ وسط منافسات شرسة من جانب عدد كبير من الدول التي حرصت على المشاركة في البطولة نظراً لأهميتها للأبطال لأنها أحد الحلقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في هذا الحدث وحضور افتتاح بطولة كأس افريقيا والبطولة العربية للتراثليون، إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام والتي تقام خلال الفترة من بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.



ورحب وزير الشباب والرياضة بالوفود والدول المشاركة في البطولة على تواجدهم ببلدهم الثاني مصر، مبيناً أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات الكبرى والعالمية والقارية لما تمتلكه مصر من امكانيات في البنية التحتية والمقامة وفق المعايير الدولية، وايضا لامتلاك مصر العديد من فنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الرياضة أن البطولة الافريقية والتي تستضيفها مدينة السلام والجمال شرم الشيخ تأتى أهميتها لكونها أحدي البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد القادم باريس ٢٠٢٤، منوهاً الى أن مصر تمتلك العديد من الابطال في لعبة التراثليون ومنهم اللاعبة بسملة السلاموني، والتي شاركت في الأولمبياد الماضي بطوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية تشارك في دورة أولمبية في هذه الرياضة، كما نوه إلى وجود العديد من اللاعبين المتميزين وهم اللاعبة فاطمة هجرس بطلة افريقيا وايضا اللاعب محمد جابر لاعب منتخبنا الوطني.