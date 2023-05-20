السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فعاليات كاثوليكية احتفالا بفترة الخماسين

الكنيسة
الكنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عدة فعاليات في إطار احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة واستعداداتها لعيدي الصعود والعنصرة فقد استقبل، نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، خدام التعليم المسيحي، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم خدام نشاط التربية الدينية التهنئة إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، حيث حضر اللقاء الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا بولا، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، متخذًا شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".

وايضا تحت شعار "Yalla Share"، استكملت، فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، لمرحلة حضانة (الجزء الثاني)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأخ محسن مجدي. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب بطرس يوسف، أعقبها بعض الترانيم الروحية.

تضمن اليوم أيضًا لقاء تكوينيًا حول "معجزة الخمسة خبزات وسمكتين"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

كما نظم، مجلس سيدة الرسل، القافلة الطبية الأولى تحت عنوان "يسوع الشافي"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص.

جاء ذلك من خلال إنشاء عيادات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

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