السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص قتل طليق زوجته فى روج الفرج

ضبط شخص
ضبط شخص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى)، وطرف ثان: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه)، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية روض الفرج مديرية امن القاهرة

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