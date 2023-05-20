برلمانى: كلمة الرئيس بقمة جدة تضمنت رسائل مهمة حول حل أزمات المنطقة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الـ 32 والمنعقدة بجدة، تضمنت عددًا من الرسائل الهامة التى من شأنها أن تسهم في حل أزمات المنطقة، من أبرزها أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددًا على أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، مؤكدًا أن الاعتماد على الجهود المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح ضرورة ملزمة.

وقال عثمان إن الرئيس أكد في كلمته على حجم التحديات التى تواجه المنطقة، في ظل ظروف استثنائية قاسية هددت أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد على الحاضر ومن المستقبل، محذرًا من مغبة ترك طموحات الشعوب العربية رهينة للفوضى وهو ما يتطلب تسويات الأزمات والتصدي للتدخلات الخارجية في شئونا والتى تتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وأضاف أن السيسي عبَّر عن حزنه لما شهدته الأراضى الفلسطينية من تصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدًا على استمرار جهود مصر لتثبيت الهدنة، ولكن حرص الرئيس على توجيه تحذير من استمرار إدارة الصراع عسكريًا وأمنيًا، لأنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالخيار الاستراتيجي، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وأشار عثمان إلى أن الرئيس كان حريصًا لدعوة الدول العربية للتعاون من أجل احتواء الأزمة السودانية قبل أن تتحول إلى صراع طويل، وهو ما سيكون له تبعات كارثية على السودان والمنطقة، مطالبًا بتفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا، مثمنًا الجهود التى ساعدت في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من القطيعة.