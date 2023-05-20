السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس بقمة جدة تضمنت رسائل مهمة حول حل أزمات المنطقة

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الـ 32 والمنعقدة بجدة، تضمنت عددًا من الرسائل الهامة التى من شأنها أن تسهم في حل أزمات المنطقة، من أبرزها أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددًا على أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، مؤكدًا أن الاعتماد على الجهود المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح ضرورة ملزمة.

وقال عثمان إن الرئيس أكد في كلمته على حجم التحديات التى تواجه المنطقة، في ظل ظروف استثنائية قاسية هددت أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد على الحاضر ومن المستقبل، محذرًا من مغبة ترك طموحات الشعوب العربية رهينة للفوضى وهو ما يتطلب تسويات الأزمات والتصدي للتدخلات الخارجية في شئونا والتى تتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وأضاف أن السيسي عبَّر عن حزنه لما شهدته الأراضى الفلسطينية من تصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدًا على استمرار جهود مصر لتثبيت الهدنة، ولكن حرص الرئيس على توجيه تحذير من استمرار إدارة الصراع عسكريًا وأمنيًا، لأنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالخيار الاستراتيجي، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وأشار عثمان إلى أن الرئيس كان حريصًا لدعوة الدول العربية للتعاون من أجل احتواء الأزمة السودانية قبل أن تتحول إلى صراع طويل، وهو ما سيكون له تبعات كارثية على السودان والمنطقة، مطالبًا بتفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا، مثمنًا الجهود التى ساعدت في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من القطيعة.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى