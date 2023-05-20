السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بسبب توك توك بعين شمس

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو في حقهما وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة

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