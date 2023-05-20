السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو مجلس الشباب المصرى: موضوعات الحوار الوطنى ترجمة لاهتمام الشارع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمود أسامة السقا، عضو مجلس الشباب المصري، إن الجلسات الأولى من الحوار الوطنى أثبتت للجميع أهمية هذا الحوار فى بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن الجميع اتفق على مصلحة واحدة وهي إعلاء راية الوطن حتى مع اختلاف الرؤى والأفكار ولكن تبقى المصلحة العامة هى الهدف الأسمى لكل المشاركين وهذا ما أفرزته جلسات الأسبوع الأول، الجميع حريص على الوطن مع اختلاف الرؤى والأطروحات، متابعًا: "هناك اختلاف فى الرؤى ولكن لا يوجد خلاف على مصلحة الوطن".

وأكد السقا أن الحوار الوطنى من الأدوات المهمة التى تهدف لاستكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك بين مختلف أطياف الشارع المصري، والجلسات الأولى سادت عليها روح من الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر لإعلاء مصالح البلاد في المقدمة، وهذا أمر طبيعى لدى الشعب المصرى الذى يُعلى المصلحة العامة وتجده فى وقت الأزمات متماسكًا يقف خلف وطنه.

وتابع عضو مجلس الشباب المصري أن الموضوعات التى طُرحت للنقاش فى الجلسات السابقة ترجمة صريحة لما يشغل الرأي العام والشارع المصرى، بداية من النظام الانتخابي وتحدي التعاونيات وتنمية السياحة، كما تضمنت ما يرسخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بمناقشة مكافحة التمييز وتعظيم العدالة الاجتماعية والتي قطعت الدولة بها أشواطًا مهمة للوصول لحياة كريمة للمواطنين وتوفير السكن الملائم ورفع المعيشة، ومناقشة قضايا الأسرة وما يرتبط بالوصاية، فضلًا عن الهوية الوطنية.

وأكد محمود أسامة السقا على أن الحوار الوطنى مرحلة جديدة لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيكون بداية حقيقية للغة الحوار ومناقشة القضايا على مائدة تضم كل الآراء المختلفة، من أجل الوصول لحلول جذرية لصالح الوطن والمواطن.

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