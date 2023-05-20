السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جثة عارية مكبلة اليدين ومتعفنة.. قصة "عجوز المنوفية"

جثة
جثة

شهدت إحدى قرى مركز الباجور التابعه لمحافظة المنوفية واقعة محزنة بالعثور الأهالي على جثمان شخص مسن عاري ومكبل الأيدي والقدمين ومتوفى منذ عدة أيام، أفصحت الرائحة الكريهة عن وجود جثته، وعلى الفور جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وكان قد تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية، وعلى الفور أبلغ الأهالي قسم الشرطة وتم الاتصال بنجل المتوفى وحضر ليجدوا الجثمان قد أوشك على التحلل في منزله الذي يعيش به وحيدا. 

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، وتبين أن المتوفى يبلغ من العمر ٥٠ عاما ويعش وحيدا بالمنزل، ولديه أبناء يسكنون بعيدا عنه، وتم التأكد من وفاته قبل أيام، وبدى على جثته التعفن وانبعثت منها رائحة كريهة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

وبسؤال أسرته وشهود العيان، أكدوا عدم رؤيتهم له منذ أيام حتى شكوا بالأمر وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة، كما أكد نجله أنه لم يحادثه في الهاتف ولكن لم يشك أبدا في وفاته بهذه الطريقة البشعة، وتكثف الجهات الأمنية جهودها للعثور على الجاني بعد مراجعة كاميرات مداخل القرية والأماكن القريبة من المنزل، كما تم نقل الجثمان إلى المستشفى العام لمعاينة من قبل الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن. 

استخراج تصاريح الإجراءات القانونية الأم الإجراءات القانونية اللازمة استخراج إجراءات القانونية المستشفى العام اللواء حازم سامي

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