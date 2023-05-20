الثلاثاء.. ندوة نقدية لمناقشة "من أحوال المحبين" بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "من أحوال المحبين" للقاص أحمد حلمي، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، على أن تدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت قصص "من أحوال المحبين" عن سلسلة "كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وتعد المجموعة الأولى للكاتب أحمد حلمي.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة:"يداكِ الراقصتان تتحكمان في باقي جسدك المنحوت، فتتمايلين في انتشاء مع متعة الموسيقى والنغم، بينما تمارسين متعة الرسم، لتكوني أنتِ في ذاتك متعة مصفاة تنافس أي متعة أخرى. أترك سجارتي تحترق في المنفضة. أترك كلماتي مبتورة الأحرف، وورقاتي بيضاء دون أمل لها في الارتواء من الحبر، طالما أنتِ أمامي تمارسين هذا الطقس السحري.

تكاد اللوحة أن تنتهي والأغنية أيضًا. يكاد الفجر أن يبزغ ولم أنتهي من ربع عملي، بينما أنا ذاهل فيكِ، لا أقوى على الحركة، حتى لا تتوقفي، فلا أخسر لحظة من المتعة المصفاة التي أحصل عليها دون طلب مني أو إدراك منكِ.

ومن أجواء المجموعة القصصية نقرأ: أخرج من حقيبتي صندوقًا خشبيًا قاتمًا لونه. أفتحه فيكتمل السحر برائحة العود مع أنغام الريح الثابتة. أخرج من الصندوق كيسًا قرمزيًا من المخمل. أعطي كلًا منهن قطعة، فتتبقى قطعة أخيرة. لابد من بقاء قطعة أخيرة كل ليلة حتى يمتلئ الكيس في الصباح. يتأملن القطع الحمراء الدامية في انبهار ووجل. يرحلن وهن ذاهلات في غنيمتهن الكبيرة. مسكينات..، يبدو أنهن لم يسمعن الحكمة القديمة: "إياكم والغفلة".

منتدى المستقبل للفكر والإبداعي

يعد أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".