السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو مقتل شخص على يد 3 مسلحين بالدقهلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن تعدى 3 أشخاص على آخر باستخدام الأسلحة النارية ومقتله بالدقهلية.

بالفحص تبين أن مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، وبها رش خرطوش بالرأس، وبسؤال والدته اتهمت كهربائى سيارات "له معلومات جنائية" مقيم بذات العنوان، بالتعدى على نجلها بسلاح نارى "بندقية خرطوش" وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لسابقة قيام المجنى عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته "بندقية آلية" لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "بندقية خرطوش"، والسلاح الذى كان بحوزة المجنى عليه "بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق.

وزارة الداخلية الدقهلية

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