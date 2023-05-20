إحالة المتهم بترويج الهيروين بالتجمع لمحكمة الجنايات

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين بمحيط القاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "طارق . أ" عاطل ومقيم بمنطقة النهضة بالسلام، عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم الشرطة بالتجمع تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف ومبلغ مالى من متحصلات تجارته وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.