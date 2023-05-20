السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بترويج الهيروين بالتجمع لمحكمة الجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين بمحيط القاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "طارق . أ" عاطل ومقيم بمنطقة النهضة بالسلام، عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم الشرطة بالتجمع تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف ومبلغ مالى من متحصلات تجارته وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

إحالة المتهم التحريات الشرطة القاهرة الجديدة الكسب الغير مشروع النهضة هوية المتهم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى