السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط لصوص النحاس في القاهرة

الداخلية تضبط لصوص
الداخلية تضبط لصوص النحاس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (جوال بداخله عدد 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد)، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة ، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه"، وبحوزته  17 لفة كابل نحاس وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم السرقة

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