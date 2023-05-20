السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: 10 رسائل مهمة فى كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقمة العربية الـ32 فى جدة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، فى مقدمة هذه الرسائل العقيدة الراسخة بشأن أمن واستقرار المنطقة لضمان المضي قدمًا نحو تحقيق البناء والتنمية بالمنطقة العربية بالكامل، إضافة إلى أنها بمثابة خارطة طريق للمنطقة قائمة على التعاون المشترك.

وتابع هندى: "ومن ضمن الرسائل المهمة التى تضمنتها الكلمة، تقوية الروابط والشراكات لترسيخ العلاقات للحفاظ على الدولة الوطنية، للحفاظ على الأمن القومي العربي ومصالحه، ودعوة لتوحيد صوت وفكر المنطقة لاحتواء تداعيات التحديات الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، كما أنها بمثابة رؤية شفافة وصياغة حلول حاسمة للقضايا التى تمر بها المنطقة، إلى جانب تسوية النزاعات الإقليمية الحالية لتوفير الحماية الجماعية للشعوب وذلك من خلال إعلاء روح التفاهم وترجيح صوت العقل.

وأكد النائب عمرو هندى أن الكلمة تضمنت أيضًا رسائل واضحة وصريحة بشأن القضية الفلسطينية التى تعتبر هى قضية مصر الأولى، حيث أكدت الكلمة على تعظيم الحق في الحياة، وموقف مصر الثابت حيال هذه القضية والجهود المبذولة في تثبيت التهدئة، والتمسك بالخيار الاستراتيجى، وجهود الدولة المصرية بشأن استعادة الأمن بالسودان، وتفعيل التحرك العربى المشترك لتسوية أزمات المنطقة ومن بينها تسوية الأزمة فى سوريا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس وضعت الجميع أمام مسئولياته، للحفاظ على الأمن القومي، خاصة وأن القمة تأتي في توقيت مهم للغاية وسط تصاعد المتغيرات والتحولات الدولية المتلاحقة وأثرها على المنطقة بل على العالم بالكامل.

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