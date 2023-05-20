السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يتصدر "تويتر" ورقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح اليوم

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسي يتصدر "تويتر" بعد تأثره أمام قبر النبي

الرئيس السيسي

تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أدائه مناسك العمرة، وسط تفاعل كبير بين المغردين.

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لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

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"الأرصاد": أجواء حارة على أغلب الأنحاء بداية من غدٍ السبت

طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، مشيرة إلى أننا نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

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معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

معهد الفلك

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن حدوث الانقلاب الصيفي سيكون يوم 21 يونيو المقبل.

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البنك المركزي يحصل على "أيزو" استمرارية الأعمال

البنك المركزي

حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية.

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وزير الأوقاف يضاعف دعم معاشات القراء لـ2 مليون جنيه سنويًا

وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء، والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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معهد الفلك بداية فصل الصيف السيسي عبدالفتاح السيسي الأرصاد البنك المركزي وزير الأوقاف

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