ورش ومعارض.. أنشطة قطاع الفنون التشكيلية خلال الأسبوع الأخير من مايو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية بفروعه المختلفة من متاحف فنية ومراكز ثقافية، عدة فعاليات على مدار الأسبوع تتمثل في ورش عمل وندوات ثقافية وحفلات غنائية، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور وليد ناقوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

"الدستور" تستعرض خلال السطور القادمة خريطة الأنشطة الثقافية والفعاليات لقطاع الفنون التشكيلية لهذا الأسبوع، والتي جاءت كالتالي:

- افتتاح معرض الفنان أشرف الأعصر "تشكيلات معاصرة للكائن الخرافي الفاطمي" وذلك في تمام الساعة الـ12 من ظهر يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، ويستمر المعرض حتى 30 مايو 2023، ويستقبل الزائرين يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 4 عصراً عدا يومي الجمعة والإثنين.

- الاربعاء 24 مايو: افتتاح معرض الفنانة أسماء شاهين بعنوان " لحظة بريق" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء الأربعاء. بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، يستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023.

- ايوم الاربعاء 24 مايو: افتتاح معرض الفنانة نهى محفوظ بعنوان "تفانين 2" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، يستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023.

- الخميس الموافق 25 مايو 2023: لقاء بعنوان " حوار فى الفن مع الشباب" في تمام الساعة 4 مساءً، بمركز محمود سعيد بالإسكندرية.

- يفتتح مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين معرض الفن التشكيلي للفنانة سارة ديوس، وذلك يوم الاربعاء 24 مايو ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 3 يونيو.

- ينظم متحف المنصورة القومي يوم الخميس 25 مايو معرض ألوان X ألوان للفنان رضا عوض بدار بن لقمان.

- يفتتح متحف محمود مختار معرض لتقييم اعمال المتفرغين بقاعتى نهضة مصر وايزيس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 28 مايو 2023.

- يوم الخميس 25 مايو ينظم مركز سينما الحضارة ،حفل الفنان أحمد صالح الساعة 6 مساءً بقاعة سينما الحضارة 2.

- يوم الإثنين 22 مايو ينظم دار النسيجات المرسمة ورشة نسيج لذو الهمم.

- مركز الفن والحياة: يقيم عدة فعاليات مستمرة حتى يوم 30 مايو 2023 وهى: ورشة أزياء تراثية للمرأة الثلاثاء من كل أسبوع، ورشة زجاج معشق الأحد من كل اسبوع، ورشة خيامية ضمن "تمكين المرأة " وتقام هذه الفعاليات في متحف راتب صديق.

- مركز البحوث التراثية: وينظم على مدار الشهر عدة فعاليات مستمرة حتى نهاية الشهر وهى: ورشة ديزى على موقع الفيس بوك ElghoryHerfat طوال الشهر، ندوة بأسم الكريتور الدولية خلال الشهر بوكالة الغورى بالأزهر، ورشة قشرة على الخشب الثلاثاء من كل اسبوع بوكالة الغورى بالأزهر، ورشة سيرما الاحد من كل اسبوع بوكالة الغورى بالأزهر.

- يفتتح متحف الفن المصري الحديث، معرض الفنان عبادة الزهيرى بقاعة الباب سليم، ويستمر حتى يوم 27 مايو.

- وينظم متحف زكريا الخناني ورشة فنية لكبار الفنانين والهواه وطلبة الكليات الاحد والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 صباحاً، حيث بدأت يوم 7 مايو ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 مايو.