السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يضاعف دعم معاشات القراء لـ2 مليون جنيه سنويا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإكرام أهل القرآن.

وأوضح جمعة أن قيمة الدعم أصبحت ٢ مليون جنيه سنويا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرا لما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليما تجويدا وترتيلا.

وأشار إلى أن القرار يطبق من بداية العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ويصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له منذ قليل، تعليقا على الختمة المرتلة التي تقام حاليا بمسجد الإمام الحسين: "قد أسعدني وسرني دأب وصبر كبار قرائنا العظام على خدمة كتاب الله عز وجل سواء في مقارئ كبار القراء أم مجالس التلاوة أم سفر بعضهم آلاف الأميال صادحا بقراءة القرآن أم تلك الجلسات المتواصلة على مدار نحو يوم ونصف".

وتابع جمعة: "حيث قاربت جلسات بعضهم خمس ساعات متتابعة دون فاصل لختم القرآن الكريم مرتلا في أقل من ست وثلاثين ساعة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ولا تزال القراءة مستمرة وسيتم ختام هذه الختمة اليوم عقب صلاة العشاء بدعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بحضور جمع من الأئمة والدعوة عامة ومفتوحة".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ريع الوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إكرام أهل القرآن

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