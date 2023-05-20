السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ سيدة وأطفالها.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الهرم، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وخلال اشتعال الحريق تمكن عددا من المواطنين، من مساعدة مالك الشقة وأطفالها من الخروج وإنقاذهم من الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية حريق اشتعل بشقة الهرم مديرية أمن الجيزة

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