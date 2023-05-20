السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية المشروعات يبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإفريقى

باسل رحمي، الرئيس
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم السبت، عبدالرحمن دياو الرئيس الجديد لمكتب بنك التنمية الإفريقي بمصر، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين جهاز تنمية المشروعات وبنك التنمية الإفريقي.

وعُقد الاجتماع بحضور جيهان السكري، كبير الاقتصاديين الاجتماعيين بمكتب بنك التنمية الإفريقي بمصر، ولفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.

وأكد "رحمي"، خلال الاجتماع، أن بنك التنمية الإفريقي من أهم الجهات المانحة الداعمة لأنشطة الجهاز بهدف توفير مختلف أوجه المساندة الفنية والمالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن التعاون السابق بين الجهاز والبنك شهد نجاحاً كبيراً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل مستدامة، وقدمت المساعدة والدعم اللازم للآلاف من أصحاب المشروعات مما أسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.

وأضاف أن المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع البنك استهدفت تطوير التجمعات الطبيعية الإنتاجية في المناطق الريفية مما أدى إلى استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في هذه المناطق بشكل أفضل، وكان له دور فاعل في التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين، كما تم بالتعاون مع البنك المشاركة في تطوير قطاع الامتياز التجاري في مصر. 

ولفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجهاز وبنك التنمية الإفريقي؛ للعمل على دعم وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد حرص الجهاز على زيادة التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والتمويلية لخدمة الأهداف التنموية في مصر، والعمل على تهيئة البيئة المواتية للتوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جهته، أشاد عبدالرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي في مصر، بجهاز تنمية المشروعات، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة من التعاون بين الجانبين، حيث يعتبر الجهاز من الشركاء الأساسيين لبنك التنمية الإفريقي في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما يعتبر من المؤسسات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات ومداخلات حققت مردودًا إيجابيًا، ونجحت في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة.

ودعا مدير مكتب البنك، الرئيس التنفيذي للجهاز لحضور الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجموعة البنك تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في الفترة 22- 26 مايو 2023.

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