السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس فى "قمة جدة" أكدت ضرورة توحيد الصف العربى

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية التي عقدت بمدينة جدة السعودية جاءت في توقيت مهم، حيث العديد من القضايا والأزمات تشهدها المنطقة ما يستوجب عقد مثل هذه القمة بين الدول العربية الشقيقة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن مشاركة الدولة المصرية في قمة جدة كانت تاريخية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص كل الحرص على دعم وتطوير العلاقات مع الدول العربية من أجل توحيد الصف العربي لصالح كل الشعوب العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها حملت العديد من الرسائل التي تستوجب وتفرض علينا ضرورة توحيد الصف العربي من أجل مواجهة الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية حيث يكون ذلك من خلال وجود تكامل عربي  لتسوية النزاعات والتحديات.

وتابع النائب عمرو القطامي: «قمة جدة تعتبر فرصة مهمة لتوحيد الصف العربي والعمل المشترك لدعم وترسيخ العلاقات بين الدول العربية، وتعد بمثابة حجر أساس للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل تحديات وأزمات صعبة».

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