السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": أجواء حارة على أغلب الأنحاء بداية من غد السبت

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، مشيرة: إلى أننا نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم، إن الشعور بالجو البارد سببه كتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها قادمة من جنوب أوروبا بالإضافة إلى النشاط السبي للرياح.

وأضافت أن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وتابعت "هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم أثناء فترات الليل على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربي تحديدًا مطروح والسلوم".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أنه بداية من الغد متوقع ارتفاع درجات الحرارة بسبب كتل هوائية صحراوية، مضيفة "الارتفاع في درجات الحرارة سيكون على مدار هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 32 إلى 33 درجة مئوية والصغرى تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة".

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