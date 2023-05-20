موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات في محاولة لاقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل الاقتراب من المراكز الأوروبية هذا الموسم 2022-2023.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراتين، قبل أن يفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 57 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع بفارق الأهداف.