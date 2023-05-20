السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. ندوة "قطوف من بستان الشعر" في بيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "قطوف من بستان الشعر"، بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الأحد، بمقر البيت بالسيدة زينب.

ومن المقرر أن تدور الندوة حول التجارب الشعرية والجماليات اللغوية والإيقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وكذلك دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية، ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

بيت السناري

يعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري، الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.

مكتبة الاسكندرية بيت السناري الأثري قطاع التواصل الثقافي قطوف من بستان الشعر التجارب الشعرية بيت السناري

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