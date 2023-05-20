منح دراسية مقدمة من اليابان.. غدا آخر موعد للتقديم

أعلن قطاع الشئون والبعثات المصرية بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان، وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023 علىhttps://www.eg.embjapan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

ويجب استلام جميع المستندات اللازمة لطلاب، MEXT Research عن طريق البريد الإلكتروني من 20 أبريل 2023 حتى يوم الأحد 21 مايو 2023 الساعة 2:00 مساءً [email protected]

- يجب أن تكون جميع مستندات الطلب بصيغة PDF (واضحة للقراءة) .

- يجب إرفاق المستند المعني وإرساله في بريد إلكتروني واحد لا تجمع بين ملفات PDF.

- يجب أن يكون حجم الملف الإجمالي أقل من 10 ميجا بايت.

- إذا لم تتمكن من تصغير حجم الملف، قسّم الملفات إلى رسالتين إلكترونيتين وحددها عند إرسال رسائل بريد إلكتروني سيتم رفض بريدك الإلكتروني تلقائيًا إذا تجاوز الحجم الإجمالي للملف 10 ميجابايت.

- لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة وغير الواضحة.

- لن يتم النظر في الطلب المتأخر، ولا يقبل أي مستندات بعد الموعد النهائي لأي سبب من الأسباب، لذا يرجى التقديم في وقت طويل.

الحد الأدنى من المؤهلات والشروط

- المواطنين المصريين أقل من 35 عامًا

- الحاصلون على درجة البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراة بمعدل لا يقل عن 75٪ / GPA 3 من 4 (جميع الدورات التي التحقت بها حتى الآن).

- إجادة اللغة المطلوبة (على الرغم من أنه ليس مطلوبًا للحصول على مؤهل ، يوصى بشدة - أن تكون لديك نفس الكفاءة اللغوية على النحو التالي) الإنجليزية: IELTS 6.0- / TOEFL iBT 79- / CEFR B2-

اليابانية (للتخصصات اليابانية فقط) JLPT N2.

- أولئك الذين ينتمون حاليًا إلى جامعة أو مؤسسة بحثية أو شركة، ومن المتوقع أن يعودوا إلى مؤسستهم بعد الدراسة في اليابان (لا يمكن للعاطلين عن العمل أو المستقلين التقديم).

معلومات مهمة:

- ستقوم سفارة اليابان في مصر باختيار 11 مرشحًا أوليًا تقريبًا من خلال فحص المستندات وامتحانات اللغة والمقابلات.

- أولئك الذين تم اختيارهم كمرشحين أوليين من قبل السفارة سيتم التوصية بهم إلى MEXT للفحص الثاني.

- يرجى ملاحظة أنه لا يمكن إجراء الامتحانات الكتابية للغة إلا في مكان محدد في القاهرة، مصر في الموعد المحدد فقط، ولا يُقبل إجراء الامتحانات في أي دولة أخرى، الامتحانات عبر الإنترنت غير متوفرة.

- تخضع جداول الاختيار للتغيير أو الإلغاء دون إشعار مسبق اعتمادًا على حالة انتشار COVID-19.

- الامتحانات المؤهلة للمتقدمين لمنح الحكومة اليابانية (MEXT) أسئلة الامتحان

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html

