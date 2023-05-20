السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: الأجهزة المعنية تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

كما أكد الدكتور هانى سويلم على دعمه منظومة الشكاوى بالوزارة، والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

واستعرض "سويلم"، خلال الاجتماع، منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى، والتي تم إعدادها مؤخرًا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة كنافذة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين، وباعتبارها وسيلة أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع الشكاوى بين أجهزة الوزارة المختلفة.

كما استعرض الوزير، بحضور المهندسة أمل جاسر، مدير عام مركز المعلومات الرئيسي، والمهندس محمد غانم، مدير عام المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي، موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتي أوضحت أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٣ بلغت ٩٦%.

كما انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد ٢٥٠ شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.

وأوضح أنه تم توجيه هيئة الصرف لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالي قرية المثلث بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ من ارتفاع منسوب مياه الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، مما أدي إلى تلف محصول القمح بالقرية، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف كفرالشيخ بحسم الشكوى على مجمع رقم ١٦ على مصرف محيط نمرة ٧ الغربي بمنطقة أبوخشبة الأولى، والمجمع حاليًا يعمل بكفاءة، وتم حسم الشكوى.

كما تم توجيه الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزه هيئة الصرف المختصة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن انسداد مصرف السنطة المار بقرية القرشية بمركز السنطة بالغربية.

وفور تلقي الشكوى عاينت الإدارة العامة لصرف الغربية، على الطبيعة، وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتيًا بمعدات الهيئة والمجمع أصبح يعمل بكفاءة، وتم حسم الشكوى.

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