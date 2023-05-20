بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدأ اليوم السبت، امتحان مادة الجبر والإحصاء، للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

ومن المُقرر أن يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدارسي 2022-2023.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022- 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.