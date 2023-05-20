السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن فى المتحف القومى للحضارة

الملتقي الدولي الأول
الملتقي الدولي الأول للتمكين بالفن

تنطلق في التاسعة صباح اليوم السبت، أعمال الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي يستمر حتى 24 مايو الجاري.

ويفتح المتحف القومى للحضارة بالفسطاط أبوابه لزوار الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن Empower Her Art Forum لهواة ومحبى أنواع الفنون المختلفة.

يضم الملتقى مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية منها اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفن المستدام وInstallation وNFTs.

ويتضمن  الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن، مجموعة من ورش العمل وحلقات النقاش ومخيم للفن وإطلاق منصة إلكترونية Artestial لربط محبى الفن على مستوى العالم.

وذلك بمشاركة 105 فنانين من 35 دولة حول العالم ومصر يعرضن لوحاتهن بمعرض اللوحات إلى جانب الأنشطة الفنية المختلفة والمتميزة.

هذا ويقام الملتقي الدولي الأول للتمكين بالفن، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الهجرة وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

يهدف الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن إلى الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة.

وإلقاء الضوء على دور الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة، هذا بالإضافة إلى برنامج مخيم الفن والذى يتميز بأنه يشجع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم.

الملتقى له تأثير هائل في العديد من القضايا الإنسانية، ويعد أول ملتقى فني دولي يشجع على الحوار المستمر لحل تلك القضايا وخلق مستقبل أفضل للبشرية.

وبحسب إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فإن إقامة هذا الحدث العالمى مساهمة من المتحف فى إلقاء الضوء عالميًا على دور الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة وخلق وسائل الجذب السياحى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة المصرية. المتحف القومى للحضارة على موعد مع الملتقى العالمي للتمكين بالفن.

ولقد اختير المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون نقطة انطلاق فعاليات الملتقي، بما يعكس اهتمام الحضارة المصرية في مختلف عصورها بقضايا المرأة.

الملتقي الدولي الأول للتمكين بالفن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط التمكين بالفن وزارة الثقافة المصرية المجلس القومي للمرأة

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