مواطن سكندري: مصر تصنع إنجازًا جديدًا بالحوار الوطني.. شكرا للرئيس

قال عمر حسن، مواطن سكندري، إن مصر تصنع إنجازًا جديدًا بالحوار الوطني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب المصري بالمشاركة في الحوار

الوطني سواء فلاحين، عمال، سياسيين، خبراء اقتصاد، وأساتذة جامعات، مجتمع مدني وغيرهم، لمناقشة الأراء والمقترحات التي تساهم بمزيد من التقدم والتطور.

وأضاف حسن لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في تمكين الشباب بكل ـنحاء مصر، لذلك نتمنى إعطاء فرصة أكبر للشباب للمشاركة والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم خلال الحوار الوطني، مشيرًا إلى إن الفترة القادمة، في البناء والتطوير شباب سيكون لهم دور كبير ويشرفهم بأن يكونوا دائمًا في خدمة بلادهم.

وأوضح أنه إذا أتيح له الفرصة بعرض مقترح للمناقشة في الحوار الوطني، سيطالب بزيادة المشروعات القومية التي تساهم في زيادة صادرات المنتج المصر لجميع بلاد العالم، متابعّا: "اتمني منتجاتنا المصرية تتواجد بالعالم كله".

وتابع أننا نمر خلال تلك الفترة بأزمة عالمية، ولكن اهتمام الرئيس بالمواطن البسيط هو رقم واحد وذلك بدليل المبادرات العديدة التي تأتي في صالح المواطن المصري لتحسين المعيشة.

واختتم بأن الشباب دائمًا في الصفوف الأولى داعمين لوطنهم، وهو ما نستبشر به خيرًا في الحوار الوطني، قائلًا: "إحنا دايما دعم وسند لبلدنا ورئيسنا، كمل يا ريس وإحنا في ضهرك.. مصر بيك للأفضل دايما".

وتنطلق غدا الأحد جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، حيث أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثاني وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري عن انتهاء الأسبوع الأول للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، والتي استمرت قرابة الـ42 ساعة انعقاد؛ وكان الهدف منها هو التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.