السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شرم الشيخ ثالث أكثر الوجهات السياحية "فخامة" فى العالم

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قال موقع «traveling lifestyle» الأمريكي والمعني بالسفر والرحلات، إن مصر وتحديدًا مدينة شرم الشيخ من ضمن أفضل 10 وجهات سفر فاخرة في العالم في عام 2023.

شرم الشيخ 

ووفق الموقع الأمريكي، نقلا عن دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث الأمريكية Slingo، احتلت مدينة شرم الشيخ المرتبة  الثالثة بين أكثر الوجهات فخامة لمن يبحثون عن إجازة شاطئية فاخرة. 

وحصلت مدينة شرم الشيخ في الدراسة على  تصنيف 7.37 من 10، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكثر الوجهات فخامة لمن يبحثون عن إجازة شاطئية فاخرة.

ووفقًا للتقرير، تقدم مدينة شرم الشيخ مميزات مختلفة للسائح الأجنبي ما بين البارات المختلفة وحمامات السباحة الداخلية، إذ يوفر فندق واحد من كل عشرة فنادق (10٪) حمامات سباحة داخلية.

وجاء تصنيف شرم الشيخ بناءً على عدد من العوامل، من بينها وفرة الفنادق الخمس نجوم، والمنتجعات، والمطاعم الفاخرة.

محمد حمدى زكى شرم الشيخ مدينة شرم وجهات سفر

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