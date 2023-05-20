السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: مصر من أفضل 5 منتجين أفريقيين للنفط في 2023

نفط
نفط

قال موقع "إنرجي كابيتال آند باور" الاقتصادي الإفريقي، المعني بأخبار الاستثمارات في مجال الطاقة، إن مصر من بين أفضل خمس منتجين للنفط السائل في عام 2023.

واعتبر التقرير الأفريقي أن إنتاج مصر من النفط السائل يأتي مدفوعًا بشكل أساسي  من إنتاج الأحواض البرية والمشاريع المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول - شركة النفط الوطنية - والشركات العالمية الكبرى والمستقلة، ومن المتوقع أن يظل إنتاج مصر في عام 2023 مستقرًا عند 460 ألف برميل يوميًا، يأتي ذلك بعد عامين من استقرار الإنتاج في 2021 و2022.

وبشكل عام قال التقرير، من المتوقع أن تضيف إمدادات السوائل" النفط" في إفريقيا ما يصل إلى 8٪ من الأحجام العالمية طوال عام 2023، حيث يبلغ الإنتاج الإفريقي سبعة ملايين برميل يوميًا.

نيجيريا

وتنتج نيجريا ما يقرب من 1.3 مليون برميل في اليوم ومن المتوقع أن يصل إنتاج نيجيريا إلى 1.3 مليون برميل في اليوم في عام 2023. 

على الرغم من انخفاض الإنتاج في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات COVID-19 وكذلك سرقة النفط والتخريب، إلا أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الإنتاج من خلال معالجة الجريمة وكذلك حماية البنية التحتية بدأت تؤتي ثمارها.

ليبيا

وتنتج ليبيل ما يقرب من 1.2 مليون برميل في اليوم وفي حين تأثر إنتاج السوائل الليبية بشدة بسبب وباء COVID-19 وعدم الاستقرار السياسي، تشهد البلاد انتعاشًا سريعًا، حيث وصل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2022. طوال عام 2023، ومن المتوقع أن يظل الإنتاج مستقرًا مع تسريع ليبيا للاستكشاف. 

مصر النفط الطاقة إنتاج النفط السائل

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