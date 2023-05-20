تقرير أمريكي: مصر تملك إمكانيات في صناعة السياحة العلاجية شديدة التنافسية

قال تقرير أمريكي، إن مصر تمتلك إمكانيات في صناعة السياحة العلاجية شديدة التنافسية.

وأشار التقرير الذي نُشر في موقع "Skift" الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، إلى أن مصر اشتهرت منذ فترة طويلة بمعالم الجذب المتعلقة بحضارتها القديمة مثل تمثال أبو الهول بالجيزة وأهراماتها، وتؤكد الدولة على السياحة العلاجية، وهو قطاع من المتوقع أن يزدهر في العقد المقبل، كجزء من استراتيجيتها لتنويع مزيج الزوار.

وقال كينيث فاسكيز لايا، مدير السياحة في مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر تحتل مكانة كبيرة في صناعة السياحة العلاجية في العالم كما هو مدرج في مؤشر السياحة العلاجية، فعلى مر السنين، أثبتت مصر نفسها كرائدة في مجال السياحة العلاجية.

ولفت أسعد رياض، المدير العام لإحدى الشركات التي تقدم خدمات طبية، إلى أن استثمار الدولة الكبير في بنيتها التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق السريعة والطرق الرئيسية الأخرى.

ونوه بأن الحكومة بذلت جهودًا لتبسيط عملية طلب التأشيرة وتوفير وصول أسهل إلى الخدمات الطبية للمرضى الأجانب، ويشمل ذلك تقديم التأشيرات عبر الإنترنت والتأشيرات عند الوصول التي تسمح للمرضى بالبقاء في مصر لفترات أطول من الوقت.