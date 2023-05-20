السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصربى: لن نسمح بفرض العقوبات ضد روسيا

الرئيس الصربى ألكسندر
الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش

أكد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لن تسمح لأي جهة بفرض إملاءاتها على بلجراد وإرغامها على الانضمام للعقوبات ضد روسيا، وتحديد أطر السياسة الخارجية للبلاد.

ونقلت تاس عن فوتشيتش قوله: "لن أسمح باستقلال كوسوفو، ولن أسمح لأي جهة بالتحكم بسياسة صربيا الخارجية، والتقرير بالنيابة عني، مسألة الانضمام للعقوبات. الشعب الصربي سيتخذ القرار.. لن يقرروا ما إذا كنا سننضم إلى الناتو أم لا، الشعب هو من سيقرر".

وفقا لفوتشيتش، المواطنون يؤيدون اتخاذ البلاد وضعية الحياد العسكري، وقرار حماية صربيا دون مشاركة قوى خارجية.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في حجم الدعم المقدم لصربيا بسبب دعمها لروسيا.

كما اشترط البرلمان الأوروبي تطبيق سياسة العقوبات ضد روسيا كواحد من متطلبات عضوية صربيا في الاتحاد الأوروبي.

في 6 أبريل، أشار الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى إنه يتوقع زيادة الضغط على صربيا لتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.

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