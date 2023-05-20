السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

194 ألفا و897 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اليوم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة اليوم السبت، ويستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك بمشاركة 194897 طالبًا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو في تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددة على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

كما شددت على المراقبين والملاحظين اتخاذ الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق، مع المتابعة المستمرة من مديري عموم الإدارات.

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