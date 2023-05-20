منها "سيناء ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب.. فعاليات التنمية الثقافية

“سيناء ذاكرة الوطن”، محور الأمسية التي تعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك ضمن أمسيات صالون ذاكرة وطن، والذي يحتضنها مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالسيدة نفيسة.

ويتناول اللقاء، احتفالية بالإبداع السيناوي، والبطولات التي حدثت علي أرض سيناء، وعلى رأسها انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وفي الخامسة مساء، يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي أيضا، ندوة طبية تعقد تحت عنوان “العلاج بنقاط الضغط بالأبر الصينية”، والتي يحاضر فيها الدكتور يحيي قوزي، في حديث عن مفهوم العلاج بالإبر الصينية، والحالات التي يستخدم فيها، وأشهر الطرق المستخدمة في العلاج بالإبر الصينية.

ــ نادي سينما الطفل

وفي الثانية عشرة ظهرا اليوم أيضا، تعرض بنادي سينما الطفل، بمركز إبداع الطفل، في مقره الكائن بمركز إبداع بيت العيني، مجموعة مختارة من أفلام الكارتون للأطفال.

يليها في الواحدة ظهرا، ورشة جديدة من ورش تعليم العزف للأطفال، والتي تقدمها وتشرف عليها الفنانة هبة الله بهاء.

ــ دور الدراما التليفزيونية

وفي السابعة مساء اليوم، تعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة عامة مفتوحة للجمهور بعنوان “ دور الدراما التليفزيونية في الحفاظ علي منظومة القيم”، ويشارك فيها بالحديث والنقاش كل من: دكتور هشام أبو المعاطي، مدير مركز النيل بهيئة الاستعلامات المصرية، والكاتب الصحفي سيد أبو اليزيد.

ويتناول اللقاء، أهمية دور الدراما التلفزيونية في حفظ منظومة القيم، خاصة قيم الأسرة المصرية، والحفاظ علي الهوية المصرية.

ــ الوردة والتاج بمركز الحرية للإبداع

وفي الخامسة مساء اليوم أيضاو تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، العرض المسرحي “الوردة والتاج”، والتي يقدمها فريق التمثيل بكلية الدراسات الاقتصادية، والعرض من إخراج محمد الحداد.

هذا ويأتي عرض “الوردة والتاج”، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر، لمهرجان الفنون المسرحية.