السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيتر ماهر الصغيران: الحوار الوطنى محاولة جادة للتقارب فى وجهات النظر

بيتر ماهر الصغيران
بيتر ماهر الصغيران

حول الحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته قبل أيام، وأهميته في حل الأزمات التي تواجه مصر والمصريين في الوقت الراهن، قال الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران: اعتقد أن حب مصر هو الدافع الأساسي لأى حوار، تشارك فيه الأطراف السياسية، حيث أن كل طرف لديه رؤية ما للمستقبل، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصا بعد الحرب في السوادن .

 

وأوضح القاص بيتر ماهر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: لذلك أرى أن الحوار الوطني هو فرصة عظيمة و جيدة، محاولة جادة حتى يحدث تقارب في وجهات النظر .

 

ــ رؤية مغايرة حول طريقة إدارة السلطة

وتابع صاحب “وقت جيد للتحليق”: الأمر لا يتوقف على حكومة تملك السلطة، و أطراف سياسية أخرى لديها رؤية مغايرة حول طريقة إدارة السلطة .

 

بل الأمر يمتد إلى نوع من أنواع المشاركة السياسية، بين جميع الأطراف الفاعلة في الدولة المصرية؛ حتى تمر الأزمات الاقتصادية العالمية بسلام .

 

وشدد “الصغيران” علي: اعتقد أن يتم الأخذ في الاعتبار الآراء الجادة هو خير مثال من جميع الأطياف السياسية المشاركة في الحوار .

 

مع عمل أجندة و جدولة لبعض تلك الآراء، ثم ضمها في إطار خطط مستقبلية، و رؤية شمولية تضمن تنفيذها، حتى لا يقتصر الوضع على الحوار فقط؛ بل تكون المشاركة الفاعلة الجادة، هى الأساس في تنفيذ بعض تلك التوصيات الهامة كرؤية مشتركة للمستقبل.

 

وبحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي، فإن أجندة الحوار الوطني تضم العديد من القضايا والملفات المهمة، ليس فقط فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر علي المستوي المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم. فالحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حاليا.

بيتر ماهر الصغيران الحوار الوطني محاولة جادة للتقارب في وجهات النظر الحوار الوطنى وقت جيد للتحليق

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