"قالتلى كلام مش هقدر أنساه".. داليا البحيرى تكشف تفاصيل آخر لقاء مع شويكار

كشفت الفنانة داليا البحيري، تفاصيل آخر لقاء جمعها بالراحلة شويكار، قائلة: "إن شويكار بالنسبة لي حلم، وكانت شهادة كبيرة لما قعدت جنبي في افتتاح فيلم "سنة أولى نصب" حيث كانت تحضر العرض الخاص به".

وأضافت داليا خلال لقاءها ببرنامج ليالي تن، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten،: "شويكار قالت لي كلام جميل، قالتلي إنتي نوع سبانيول، وإنت مختلفة، وقالتلي كلام بسطني جدًا، خاصة إنه من فنانة قديرة مثل الراحلة شويكار".

وتابعت: "ما نقدرش نقارن بين النسخة المصري، وأي حاجة بتتعمل، والناس معتقدة إن مسرحية "سيدتي الجميلة" لشويكار هي النسخة المصري، لكن النسخة المصري أخذت في فيلم المتوحشة، و هالة حبيبتي، وغيرها من النسخ الأخرى، وبالتالي مسرحية "سيدتي أنا" تعتبر واحد من النسخ الكتيرة المأخوذة من الرواية الأصلية ".