السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الترجى: حاولنا تفادى أخطاء مباراة الذهاب.. والأهلى ظهر فى أفضل حالاته

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي

أكد أنيس البوسعيدي، المدير الفني المؤقت لفريق الترجي التونسي، أن مواجهة الإياب أمام الأهلي كانت ستختلف تمامًا لو كانت نتيجة مباراة الذهاب مختلفة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي عقب الفوز على الترجي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أنيس البوسعيدي، عقب المباراة "التحضير الذهني لمباراة الإياب كان أمرًا صعبًا للغاية عقب الخسارة في الذهاب، لقد حاولنا تفادي الأخطاء لكننا واجهنا الأهلي في أفضل حالاته، هذا بالإضافة إلى الغيابات التي نعاني منها، ولو كانت نتيجة تونس مختلفة كان الوضع اختلف".

وأضاف: "الفرق الكبيرة قادرة على الخروج من الوضع الصعب سريعًا وسنستعد للمواجهات القادمة".

وعن سير المباراتين، قال: "الأهلي استغل الهجمات المرتدة والثغرات الدفاعية، وحاولنا دخول لقاء الإياب بشكل تدريجي ولعبنا بقوة لكن للأسف استقبلنا هدف جعل الأمور شبه مستحيلة".

ويرى مدرب الترجي أن فريقه عانى من الإرهاق خاصةً أنه يلعب بشكل مستمر في الدوري التونسي، بينما يتأجل مباريات للأهلي يالدوري المصري، مشيرًا إلى أن ضغط المباريات تسبب في حدوث إصابات للاعبيه.

أنيس البوسعيدي الاهلى الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

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