"قعدت سنتين من غير شغل".. داليا البحيرى تكشف سر اختفائها عن الدراما فى الفترة الأخيرة

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن سر اختفائها عن الدراما في الفترة الأخيرة، قائلاً: "الظروف جت كده، وآخر حاجة ليا في الدراما التليفزيونية كانت فالنتينو، مع الزعيم عادل إمام".

وأضافت الفنانة داليا البحيري، خلال لقاءها ببرنامج "ليالي تن"، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten، أن بعد المسلسل جاءت جائحة كورونا، معقبة: "خلصنا مسلسل "فالنتينو" في شهر يناير، والكورونا بدأت في شهر مارس، فقعدت سنتين، والقعدة جابت قعدة، وعملت المسرحية مع هاني رمزي، واتعرض عليا أعمال فنية لكنها ليست بالمستوى الفني الذي أحب أن أقدمه".

وتابعت الفنانة داليا البحيري: "ممكن أعمل عملين فنيين في العام، أو عمل واحد في العام، لكن أكون راضية عنه تمامًا، إنما التواجد من أجل التواجد فليس أنا".