درية شرف الدين: يجب زرع الانتماء داخل أطفال وشباب مصر والتصدى لأى تهديد للهوية

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه يجب على الأجهزة المصرية المختلفة أن تساهم في زرع الانتماء داخل أطفال وشباب مصر، وأنه يجب على المصريين جميعا تعزيز فكرة زيادة الانتماء للدولة المصرية .

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني «الوصايا علي المال والهوية»، حيث تتناول الجلسة مناقشة "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة".

وتابعت شرف الدين: "أنا أختلف مع قول إن الهوية مستهدفة ونحن معرضون لعدوان طوال الوقت، فهذا يسبب لنا الضعف ونحن يجب أن نكون أقوياء في مواجهة الاستهداف وخاصة الاستهداف الداخلي أولا، ويجب علينا أن نهاجم أي تهديد للهوية المصرية".

وأضافت: "نحن مقصرون في الحفاظ ويجب علينا مراجعة كتب الدين والتاريخ التي تحمل الكثير من المغالطات حتى نستطيع أن نقوي من أنفسنا، ومراجعة كتب التاريخ ستقوي من شخصية الطفل وتغير فكرته القديمة عن الهوية، ويجب استبعاد الغزوات التي تتحدث عنها تلك الكتب حتى لا نزرع فكرة أننا مستهدفون طوال الوقت داخل عقل الطفل".

وأشارت إلى أنه لابد من مراجعة النظام التعليمي ككل حتى تترسخ الهوية داخل الأطفال والشباب، ويجب مراجعة الهوية الثقافية بعدما اختفت معظم أدوات الحفاظ عن الهوية مثل اختفاء المسارح والبرامج الثقافية التي كان يعرضها التليفزيون في وقت سابق، ولابد من مراجعة ما يقدمه الإعلام، مستطردة: "وأؤكد على هذه النقطة، يجب أن نقوي برامج الأطفال في كل القنوات وأيضا الاهتمام بالبرامج الشبابية التي قلت في الفترة الأخيرة".

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على أنه يجب تحسين الإعلام والثقافة والتعليم عن طريق أن نتحدث عن المستقبل وأن يكون هناك رابط بين الماضي والمستقبل، ولا نتحدث عن الماضي بل نقوم ببناء الحاضر والمستقبل.

وأوصت شرف الدين، بضرورة وجود برنامج مختلف للحفاظ على الهوية حتى لا تتآكل أسس الهوية، وهى التعليم والثقافة والإعلام، وأن نقوم بتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر الحديث، ومراقبة ما يقدمه الإعلام، فلابد أن يكون الإعلام على مستوي مميز،

ويجب علينا أن نحدث ثقافتنا عن طريق استخدام الرسائل الجديدة المتاحة لأن الاهتمام فقط بقصور الثقافة التي تعداها الزمن لن يفيد في الحفاظ على الهوية الثقافية، وفي الأخير يجب إنارة كل ميادين القاهرة لتحسين صورة البلد والافتخار بها .

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، ومصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .