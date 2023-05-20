السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار النمسا: لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أنه "لن تطأ قدم أى جندى نمساوي الأراضى الأوكرانية للقيام بمهمة لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب". 

وقال المستشار النمساوى - فى تصريح صحفى- إن النمسا لا تقبل إرسال جنودها إلى منطقة حرب ولن تخاطر أبدا بحياتهم.


كانت الساحة السياسية قد شهدت جدلا حول مساعدة النمسا في إزالة الألغام في أوكرانيا، حيث اعتبرت كلوديا تانر وزيرة الدفاع أن الأمر يتنافى مع الحياد السياسي للنمسا، كما اعتبرت أن هناك خلطا بين المناطق المدنية والعسكرية في قضية إزالة الألغام، وأكدت أن إزالة الألغام ستتم من المناطق المدنية فقط وبجهد دولي مشترك تشارك فيه النمسا.

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