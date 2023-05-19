السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وصلة رقص وغناء بين عمرو دياب وحميد الشاعرى بحفل زفاف نجلته

الهضبة وحميد الشاعري
الهضبة وحميد الشاعري

احتفل المطرب حميد الشاعري بزفاف أسطوري لنجلته وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن سواء بالتمثيل أو الغناء، وشهد الحفل أجواء مبهجة.

وحرص الهضبة عمرو دياب على إحياء حفل زفاف نجلة حميد الشاعري الذي يقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل كل من النجمة يسرا، الفنان أحمد عصام وزوجته، والفنان مجدي الشاعري شقيق الكابو، والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من نجوم الفن والعائلة.

وظهر الهضبة عمرو دياب وحميد الشاعري، اثناء وصلة رقص وغناء جمعتهما، كما مازحه عمرو دياب قائلًا له: "أول مرة نغني ببدل بعد الترنجات".
 


يذكر أن النجم حميد الشاعري احتفل بعقد قران ابنته نبيلة وعريسها شيوان منذ أيام داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة في إطار عائلي.
 

 

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