الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يعلن حجم المشاركة الشعبية والإعلامية في أولى جلسات الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن حجم المشاركة في أولى جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع على قناة "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن التغطية الإعلامية لجلسات الحوار الوطني كانت كثيفة جدًا حيث حضر أكثر من 405 صحفيًا واعلاميًا الجلسات لتغطيتها إعلاميًا وهذا يبرز جدية الحوار.

وأكد أن الجلسات لم تشهد متحدثًا قد تعرض للإسكات وتمت كلمات المشاركين في إطار مراعاة القواعد التنظيمية وفي مقدمتها الوقت المخصص.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الجلسات ف الأسبوع الأول من الحوار 1600 تم توزيعهم على اللجان أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي.

ولفت الانتباه إلى أن عدد المتحدثين بلغ 440 شخصًا تحدثوا وقالوا رأيهم في القضايا المطروحة بشفافية وبدون مقاطعة.

ضياء رشوان يقدم كشف حساب لجلسات الحوار الوطنى خلال أسبوع

 

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