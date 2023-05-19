الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عالم أزهري: القرآن أمر النساء بغض البصر.. وهذا جزاء المخالف

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن الله أمر المؤمنين بغض البصر، لكونه أدب رفيع ربى النبى محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين عليه بعدما رباهم رب العالمين فى قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون).

وأضاف خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، خلال حلقة برنامج "آيات بينات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن غض البصر ليس للرجال فقط، وإنما للنساء، والقرآن أمرهن بغض البصر وحفظ فروجهن وعدم إبداء زينتهن إلا لأزواجهن فقط"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن).

ولفت إلى أن من لا يغض بصره وتزوغ عينه فى الشهوات والمحرمات، عليه جزاء كبير، لأنه لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأردف أن الإنسان الذى لا يغض بصره فإنه يرث فى قلبه الحسرات، لما يطلق نظره على الناس هيعيش فى حسرة، لأن النظرة تجرح الإنسان ولما يحدث هذا المفروض يبعد عنه، لكن هو طول الوقت فى حسرة وندم لأنه ينظر لما لا يملكه ولا يستطيع أن يملكه فتزيد عليه الحسرات والندمات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

غض البصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى