عالم أزهري: القرآن أمر النساء بغض البصر.. وهذا جزاء المخالف

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن الله أمر المؤمنين بغض البصر، لكونه أدب رفيع ربى النبى محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين عليه بعدما رباهم رب العالمين فى قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون).

وأضاف خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، خلال حلقة برنامج "آيات بينات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن غض البصر ليس للرجال فقط، وإنما للنساء، والقرآن أمرهن بغض البصر وحفظ فروجهن وعدم إبداء زينتهن إلا لأزواجهن فقط"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن).

ولفت إلى أن من لا يغض بصره وتزوغ عينه فى الشهوات والمحرمات، عليه جزاء كبير، لأنه لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأردف أن الإنسان الذى لا يغض بصره فإنه يرث فى قلبه الحسرات، لما يطلق نظره على الناس هيعيش فى حسرة، لأن النظرة تجرح الإنسان ولما يحدث هذا المفروض يبعد عنه، لكن هو طول الوقت فى حسرة وندم لأنه ينظر لما لا يملكه ولا يستطيع أن يملكه فتزيد عليه الحسرات والندمات".

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