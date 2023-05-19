الأهلى يتقدم على الترجى بهدف الشحات فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام الترجي التونسي بالتقدم بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو قبل أن ينفرد بحارس الترجي ويضعها في المرمى لحظة خروجه.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على الفريق التونسي بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بحذر دفاعي بعض الشيء في الوقت الذي سيطر فيه الترجي على الكرة في بعض الأحيان في محاولة للهجوم.

وشهدت الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق طريق أنيس البدري لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة تسلل على محمود كهربا مهاجم الأهلي الذي سدد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في العارضة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وحاول الأهلي السيطرة على الكرة بعد ذلك وسط محاولات من أجل تسجيل الهدف الأول.



وجاء الهدف الأول لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى حسين الشحات المنطلق الذي استغل خروج حارس الترجي ليضعها في المرمى.



مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء لصالح بيرسي تاو لكن حكم المباراة أمر باستنئاف اللعب.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي عن طريق أنيسي البدري من الطرف الأيمن شتتها محمد هاني بصعوبة.

في الدقيقة 37 تصويبة من ياسين مرياح مدافع الترجي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بحائط الصد.

في الدقيقة 43 حصل علي معلول على بطاقة صفراء بعد إعاقته للاعب محمد بن علي.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وأليوديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا.