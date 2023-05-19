طليقة عريس "من يُؤتمن على العرض": عليه نفقة 3 سنوات وبيدعي المثالية

قالت وردة بدوي، طليقة العريس صاحب تريند “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، إنها الزوجة الأولى، وليست العروس مريم التي كتب والدها عبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: «الانفصال ليس نهاية الدنيا، لكن استفزني الترند لأن الأمانة واحدة يا أنت شخص أمين أو لأ، لو أنت شخص أمين فالأولى بالأمانة أولادك لأني أنجبت منه بنت 7 سنوات وولد سنتين ونصف وميعرفش حاجة عنهم، وعليه نفقة 3 سنين، ومش عايز تصرف على أولادك وبتدعي المثالية".

وأردفت: "مش هأشحت الأبوة ولا الحنية، رافع قضية رؤية ولا يحضر لرؤيتهم".

وتابعت: "أنا بلعب كارتيه، تزوجنا عن قصة حب وتعرفت على طليقي في بطولة كارتيه، استمرت الخطوبة 9 أشهر وأهلي مكنوش موافقين لأنه كان طالب وولده هو اللي جاب العفش".

ولفتت إلى أن طليقها، كتب لعروسه الثانية صاحبة التريند 80 جرام ذهب، وأهداها آيفون قيمته 50 ألف جنيه، متسائلة: “قايمة ايه بعد 80 جرام ذهب؟”.

وختمت: "طليقي يعاني من الأنا بشكل زائد، وأنا لم أسع للترند، ولكن أنا قلت للناس إنه شخص غير أمين وعليه نفقة 3 سنوات قيمتها ألف جنيه منذ أكتوبر 2020، ومبيصرفش على أولاده وأنا لم أمنعه من رؤية أولاده".