الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اقرأ في “الدستور” غدًا.. 100 مثقف يجيبون على سؤال: ماذا نريد من الحوار الوطني؟

جريدة الدستور

تنشر جريدة “الدستور”، في عددها الصادر صباح غدٍ السبت 20 مايو، تفاصيل روشتة الإنقاذ التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية "قمة جدة".

ويقدم سياسيون عرب تحليلا كاملا عن إعلان جدة وبنوده التي تناولت معظم القضايا الملحة في الوطن العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات السورية واليمنية والسودانية.

في الشأن المحلي تنفرد جريدة “الدستور” بنشر ملف خاص يتضمن رؤية 100 مثقف للحوار الوطني في مصر والمستهدف منه.

وانطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويشغل الملف الثقافى حيزًا كبيرًا فى فعاليات ونقاشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، فضلًا عن الدور الكبير الذى يمكن أن يثرى من خلاله المثقفون هذه النقاشات، ليس فى مجال الثقافة فحسب، بل فى كل الموضوعات المندرجة ضمن محاور الحوار الوطنى. 

“الدستور” في الملف تستطلع آراء نحو ١٠٠ من خيرة مثقفى مصر، للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطنى ومحاوره كافة بشكل عام، وما يتعلق خاصة بالثقافة ودورها فى حل أزمات الوطن، وغيرها من التفاصيل.

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