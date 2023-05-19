السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق الأنشطة الصيفية لقصر ثقافة بهاء الدين بأسيوط

فنون الخط وتدوير
فنون الخط وتدوير الخامات في انطلاق الأنشطة الصيفية لثقافة به

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، أمس الخميس، عددا كبيرا من الأنشطة الثقافية والفنية التي جاءت بمشاركة مجموعة من الأطفال ذوي الهمم، في انطلاق فعاليات أنشطة الإجازة الصيفية بالقصر. 

شملت الفعاليات ورشة فنية في مجال الفنون التشكيلية قام خلالها الأطفال برسم موضوعات عن الطرق المثلى للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع الفنان إبراهيم حسين، كما أقيمت ورشة لتعليم الخط العربي مع الفنانة إيمان وهبة وتعليم الأطفال فنون وأسرار كتابة خط الرقعة.

كما قامت الفنانة نهال عصام الدين بعمل ورشة أشغال فنية لتدوير خامات البيئة وعمل علبة منديل ورق باستخدام خيوط الخيش ومسدس الشمع وعلبة كرتون وخرز بألوان مختلفة. وقدمت سوسن محمود ورشة لتعليم غرز التطريز المختلفة لتدريب الأطفال على طريقة عمل غرزة السلسلة، وأعقبها ورشة تفصيل ورسم باترون وعمل جيبة أطفال.

وفي الجانب الثقافي قدمت هبة عبود ورشة حكي عن قيمة الأمانة والصدق وقدمت ورشة حكي أخرى قدمتها طفلة من رواد القصر عمرها 8 سنوات وسط إقبال الرواد، وقدم إسلام محمد مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتعزيز مشاركة الأطفال بالمكتبة وتشجيعهم على الاطلاع المستمر.

كما أقيمت ورش لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح والشعر والقصة والموسيقى والغناء للفنان نصر الدين أحمد سيد، والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين حسين، واستمرت بروفات العرض الفني مسرحية نساء ساليم إخراج محمد لطفي تمهيدا للافتتاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من الأطفال وأولياء الأمور ورواد القصر.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط أحد القصور المتخصصة في ثقافة الطفل، وتأتي الفعاليات ضمن برنامج شهر مايو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث تلقى أنشطة القصر الذي يحمل اسم الكاتب الصحفي الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، إقبالا كبيرا نظرا لتنوع البرنامج المقدم للرواد وجمهور المستفيدين من أبناء أسيوط وصعيد مصر.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط انطلاق فعاليات أنشطة الإجازة الصيفية ورشة فنية في مجال الفنون التشكيلية اكتشاف المواهب في مجالات المسرح والشعر الفنان إبراهيم حسين ورشة لتعليم الخط العربي

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