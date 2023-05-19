"مظاهر الرحمة فى الإسلام".. ندوة دينية بمركز شباب النسايمة بالدقهلية

نفذ مركز شباب النسايمة التابع لإدارة شباب المنزلة، اليوم الجمعة، ندوة دينية تحت عنوان "مظاهر الرحمة فى الإسلام"، ضمن خطة النشاط الديني لشهر مايو 2023.

حضر الندوة كل من عبدالله احمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة، و سلوى الكيال رئيس قسم الشباب بالإدارة، محمد عكاشة بقسم الشباب بالإدارة، و أمين سلامة المدير التنفيذى بالمركز ،والسادة مشرفى النشاط بالمركز.

وتضمنت الندوة صور الرحمة ومظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة بين الأهل والأقارب، رحمتك لزوجتك وإخوانك وأخواتك وسائر قرابتك. أن يرحم المرء أهل بيته، ومن الرحمة بالأهل الرحمة بين الأزواج: أن يرحم الزوج زوجته، فيحسن إليها، ويشفق عليها، يحسن عشرتها فلا يظلمها ولا يؤذيها. أن ترحم الزوجة زوجها فلا تؤذيه، ولا تحمله ما لا يطيق، بل تساعده وتقف إلى جانبه.

وشملت صور الرحمة المشرقة في دين الإسلام: الرحمة بالضعفاء والفقراء. فمن شعائر الإسلام العظيمة: إطعام الطعام، والإحسان إلى الفقراء والأرامل والأيتام، طلبًا لرحمة الله عز وجل، وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.. قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلمَ-: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ".



ياتى تنفيذ الندوة الدينية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعبدالله احمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة.

كما تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بمشاركة جميع الأعمار، اليوم الجمعة، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حى من الأحياء السكنية بالمحافظة بمدينه بني عبيد، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بإشراف إدارة البرامج والمتابعة بالمديرية.