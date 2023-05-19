ضياء رشوان للمواطنين: «شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية»

وجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، الدعوة للمواطنين للتفاعل مع جلسات الحوار الوطني، التي بدأت اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

وأضاف “رشوان” خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة:"شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية"، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار الوطني عند حسن ظن الشعب المصري الكريم".

وأوضح أن الكثير من القضايا والهموم التي نعاني منها الآن، قد يكون الحوار الوطني جزءًا من حلها بعد اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرارات بشأنها.

وبين أنه خلال أسبوع، استقبل عدد كبير من القضايا في المحور المجتمعي منها على سبيل المثال “العدالة الاجتماعية والوصاية على الأبناء”.

مشيراً إلى أن الجلسات ناقشت كذلك عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن والأمور تسير بالشكل الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه خاصة وأن الحوار يتمتع بتعددية الأصوات لمناقشة أولويات العمل الوطني.