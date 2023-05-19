الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان للمواطنين: «شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية»

ضياء رشوان
ضياء رشوان

وجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، الدعوة للمواطنين للتفاعل مع جلسات الحوار الوطني، التي بدأت اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

وأضاف “رشوان” خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة:"شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية"، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار الوطني عند حسن ظن الشعب المصري الكريم".

وأوضح أن الكثير من القضايا والهموم التي نعاني منها الآن، قد يكون الحوار الوطني جزءًا من حلها بعد اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرارات بشأنها.

وبين أنه خلال أسبوع، استقبل عدد كبير من القضايا في المحور المجتمعي منها على سبيل المثال “العدالة الاجتماعية والوصاية على الأبناء”. 

مشيراً إلى أن الجلسات ناقشت كذلك عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن والأمور تسير بالشكل الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه خاصة وأن الحوار يتمتع بتعددية الأصوات لمناقشة أولويات العمل الوطني.

ضياء رشوان يقدم كشف حساب لجلسات الحوار الوطنى خلال أسبوع

 

مواد متعلقة

ضياء رشوان يقدم كشف حساب لجلسات الحوار الوطنى خلال أسبوع

"الشهر الأخير ليس للمذاكرة".. كبسولة التفوق والمجموع الكبير من أوائل الثانوية العام الماضى

أستاذ بجامعة فيصل: الرد العربى على قضية سد النهضة الإثيوبى"ضعيف"

أبوالغيط: القضية الفلسطينية كانت على رأس مناقشات القمة العربية بجدة

أبوالغيط: رغبة عربية للتفاعل مع المشكلات.. وسوريا تحتاج إلى مساعدة أشقائها

بكرى: قمة جدة مميزة على مستوى حضور القادة العرب وتناول القضايا الهامة

مصطفى بكرى: القمة العربية بجدة هدفها لم الشمل العربى

مصطفى بكرى: “قمة جدة” رسالة عربية للعالم للضغط على إسرائيل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى