للأسبوع الرابع.. استمرار فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالدقهلية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بمشاركة جميع الأعمار، اليوم الجمعة، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حى من الأحياء السكنية بالمحافظة بمدينه بني عبيد، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بإشراف إدارة البرامج والمتابعة بالمديرية.

وأعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، انطلاق الفعاليات للأسبوع الرابع على التوالي بمدينة بنى عبيد، وتضمنت أنشطة رياضية متنوعة من مشي وجري وتدريبات بدنية، مشيرين إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وجذب جميع المراحل العمرية.

حضر الفعاليات كل من الكابتن عماد شادي منسق المشروع بمحافظة الدقهلية، مع مجموعة من الأخصائيين الرياضيين المتخصصين على مستوي عالي من الكفاءة، بإشراف محمد رمضان مدير عام الرياضة، و أسعد هيبة مدير البرامج والمتابعة، و محمد القناوي مدير تنفيذ المشروعات.

شملت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة اليوم أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية"،ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية ، بعدد 100 مشارك شباب وبنات " مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" والذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية شباب ، بنات، أطفال، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة فى أماكن مختلفة، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.

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