الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي إسماعيل درويش: على العرب تحمل مسئوليتهم تجاه السودان حتى لا تتسع دوائر النزاع

الدكتور علي إسماعيل
الدكتور علي إسماعيل درويش

قال الدكتور علي إسماعيل درويش،  أستاذ النقد والأدب السياسي، إن الدول العربية لابد تتخذ موقفًا موحدًا وتنزع فصيل الفرقة بين الأطراف السودانية، مشيرًا إلى وجود قوى إقليمية تتربص بالمحيط العربي والإفريقي داخل السودان.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لابد للدول العربية يتحملوا مسئوليتهم تجاه الصراع في السودان حتى لا تتسع دوائر النزاع وتطال دول أخرى، ولابد من وضع حد لتفاقم الأزمة.

ولفت إلى أن السودان تعيش أسوأ حالاتها، وهناك تحذير من كوارث صحية، بعد تعرض 130 مستشفى في الخرطوم لانهيار تام، ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف للابتعاد عن المنشآت الصحية.

وعن تأثير الصراع في السودان على مصر، قال درويش، إن الحدود بين مصر والسودان تمتد لـ 1300 كيلومتر، القوات السودانية انسحبت من الحدود، لانشغالها بالوضع الداخلي، لذا رفعت مصر استعداداتها، وعلى الجانب الاقتصادي، مصر كانت تعتمد على السودان بنسبة 10% من المواشي المستوردة، كما أن السودان من أهم 5 أسواق لترويج السلع المصرية بقيمة 220 مليون دولار، والسودان منفذ مصر للتبادل التجاري مع دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ودول حوض النيل.

السودان النزاع في السودان الصراع في السودان أطراف الصراع في السودان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى